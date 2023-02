Wahlen Luzern 2023 Kandidatenporträt von Weriand Koch Weriand Koch tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Entlebuch für die Liste 4 (Grüne). 06.02.2023, 23.57 Uhr

Sara Furrer

(chm)

Hier präsentiert sich Weriand Koch den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Weriand Koch

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin ein Mensch, der gerne in, von und mit der Natur lernt. Ich möchte dies auch der nächsten Generation ermöglichen. Ich glaube, dass der bewusste Mensch fähig ist die Natur zu erhöhen/zu verbessern. In vielen Momenten begleiten mich alte Sprichwörter wie: «Wie ich in den Wald hineinruft, so schallt es heraus»

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte dazu beitragen, dass wieder eine grössere Biodiversität, insbesondere für die Forst- und Landwirtschaft, attraktiv und nachvollziehbar wird. Dass Kinder in einer für sie gesunden Umgebung aufwachsen und weniger mit dem Kopf, dafür etwas mehr mit Hand und Herz «begreifen» lernen können.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Es ist mir wichtig die Ausbeutung/Nutzung der Natur in ein Gleichgewicht zu bringen. Dass der Humus (Erde) wieder zunimmt, Luft und Wasser freier und sauberer strömen können und unsere Nahrungsmittel (inkl. Tiere) dank ihrer vitalen Gesundheit weniger (nicht mehr) von unserer Pharma abhängig sind.

