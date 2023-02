Wahlen Luzern 2023 Kandidatin Ariane Iten im Porträt Ariane Iten tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 22.21 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Ariane Iten den Wählerinnen und Wählern.

Fragen an Ariane Iten

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich glaube an soziale Gerechtigkeit für alle Menschen in der Schweiz und möchte in einem Kanton leben, der Menschen mit all ihren Facetten wertschätzt und unterstützt. Mir ist eine Gesellschaft wichtig, welche sich solidarisch gegenüber den Schwächsten zeigt und an nachfolgende Generationen denkt.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte eine Stimme für die familien- und schulergänzenden Betreuung, deren Personal und Institutionen sein. Eine gleichgestellte Gesellschaft ist nur möglich, wenn der Kanton die Eltern und Erziehungsberechtigten darin unterstützt, Familie und Beruf besser zu vereinbaren.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Kanton muss sich vermehrt bildungspolitischen, sozialen und ökologischen Themen widmen. Sparmassnahmen dürfen nicht in diesen Bereichen geschehen. Die Energiewende muss jetzt angegangen werden! Zudem soll der Kanton dem Wohnungsnotstand entgegenwirken und den gemeinnützigen Wohnungsbau fördern.

