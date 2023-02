Wahlen Luzern 2023 Kandidatin Denise Glanzmann im Porträt Denise Glanzmann tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 12.03 Uhr

Hier präsentiert sich Denise Glanzmann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Denise Glanzmann

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin verheiratet, habe drei Kinder im Alter von 11, 9 und 7 Jahren. Arbeite seit 23 Jahren am Luzerner Kantonsspital als Pflegefachfrau HF. War dort in verschiedenen Bereichen tätig, sei es als Stationsleitung, in der Personalkommission sowie auf verschiedenen Abteilungen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Mich interessieren die Meinungen der verschiedenen Personen sehr und ich setze mich gerne für die Bedürfnisse der Bevölkerung ein. Dabei ist es mir ein grosses Anliegen, verschiedene Stimmen in Dialog zu bringen und Konsens zu finden, um Chancengleichheit zu schaffen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Als Fachperson berühren mich besonders Themen aus dem Bereich Gesundheitswesen sowie Bildungsfragen (Bildung für alle) und die überfällige Aufwertung und Stärkung der handwerklichen Berufe. So dass wir auch in zehn Jahren noch professionelle Handwerker haben.

