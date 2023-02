Wahlen Luzern 2023 Kandidatin Eva Lichtsteiner im Porträt Eva Lichtsteiner tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Willisau für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 08.23 Uhr

Sara Furrer

(chm)

Hier präsentiert sich Eva Lichtsteiner den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Eva Lichtsteiner

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

In meiner täglichen Arbeit in der Bildung, der Kultur und der Begleitung von älteren Personen komme ich mit unterschiedlichsten Menschen und deren Perspektiven in Kontakt. Diesen Facettenreichtum zeichnet mein Leben aus und fliesst in mein politisches Schaffen ein.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Dem aktuell bürgerlich dominierten Kantonsrat muss eine zukunftsorientierte, innovative und vor allem nachhaltige Politik entgegengestellt werden, die auch die Anliegen der ländlichen Regionen berücksichtigt. Mit meiner Kandidatur gebe ich allen, die dieses Ziel teilen, eine Stimme.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Entscheidend wird sein, die kantonalen Klimaziele und somit Netto Null vor 2050 zu erreichen. Erste Weichen in der Luzerner Klimapolitik sind gestellt, doch das Tempo muss erhöht werden. Konsequenter Klimaschutz, der sozial verträglich gestaltet ist, wird den Kanton beschäftigen müssen.

