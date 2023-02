Wahlen Luzern 2023 Kandidatin Jasmin Stangl im Porträt Jasmin Stangl tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 00.23 Uhr

Hier präsentiert sich Jasmin Stangl den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Jasmin Stangl

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich wohne mit meinem Mann und unseren zwei Kindern im schönen Hochdorf und arbeite nebst dem Mutter-sein noch als Kitaleitung. Vor fünf Jahren durfte ich erste politische Erfahrungen im Einwohnerrat Emmen sammeln, was mir sehr gefallen hat, weswegen ich auch weiterhin politisch aktiv geblieben bin.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich glaube an eine sozialere und gerechtere Zukunft. Und ich habe in den vergangenen Jahren, in denen ich bereits politische Erfahrungen sammeln durften, gemerkt, dass ich etwas bewirken kann. Ich möchte mein Privileg nutzen und auch den Menschen eine Stimme geben, die immer wieder vergessen werden.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Kanton muss sich wieder seiner Bevölkerung annähern und unter anderem Familien wieder mehr Unterstützung bieten. Sei das in Form der Prämienverbilligung, aber auch mit bezahlbaren und qualitativen Kitaplätzen. Der Service Public ist zentral und muss gestärkt werden.

