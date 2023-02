Wahlen Luzern 2023 Kandidatin Lisa Müller im Porträt Lisa Müller tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 13 (JUSOplus-Jungsozialist*innen und junge Linke). 07.02.2023, 01.02 Uhr

Michael Daniel Wolf

(chm)

Hier präsentiert sich Lisa Müller den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Lisa Müller

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin kreativ, engagiert, solidarisch, feministisch und sozialistisch. Meine Mitmenschen und meine Umwelt liegen mir am Herzen und dafür setze ich mich ein: Für eine lebenswerte Zukunft für alle!

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

In unseren Parlamenten fehlt es genauso an jungen, wie an weiblich gelesenen Menschen. Unsere Bevölkerung ist divers und muss in unserer Politik abgebildet sein, denn nur so können wir strukturelle Ungleichheit abbauen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Trotz Energiekrise dürfen wir jetzt nicht locker lassen. Wir müssen mehr in nachhaltige Energien investieren, den ÖV ausbauen und an unseren Klimazielen festhalten. Für eine lebenswerte Zukunft gibt es noch einiges zu tun.

