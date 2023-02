Wahlen Luzern 2023 Kandidatin Manuela Sidler Bächler im Porträt Manuela Sidler Bächler tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 14.39 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Manuela Sidler Bächler den Wählerinnen und Wählern.

Fragen an Manuela Sidler Bächler

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Offenheit, Toleranz und Interesse für das Gegenüber sind für mich zentral. Diese Haltung ist aus meiner Sicht die Basis des Zusammenlebens. Ich bin überzeugt, dass unsere Welt nur im Miteinander erfolgreich ist. Diese Überzeugung lebe ich in meinem Alltag. Ich will sie auch in der Politik einbringen

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Wir brauchen tragfähige Lösungen für die Probleme unserer Zeit. Als Brückenbauerin will ich zwischen den politischen Polen vermitteln. Nur so kann sich der Kanton Luzern weiterentwickeln. Dank meiner Erfahrung in Schule, Gesundheitswesen und Privatwirtschaft bringe ich dafür viele Sichtweisen ein.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Verkehr, von öV über langsam zu motorisiertem, braucht Lösungen. Dabei sind die Wege für alle sicher zu gestalten. Lokale, regionale Brennpunkte zu lösen. Und in nationale Projekten für die Interessen des Kantons zu kämpfen. Damit sich der Kanton Luzern wirtschaftlich entwickeln kann.

