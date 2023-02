Wahlen Luzern 2023 Kandidatin Nadja Bürgi im Porträt Nadja Bürgi tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 20.40 Uhr

Hier präsentiert sich Nadja Bürgi den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Nadja Bürgi

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin dynamisch, kommunikativ, neugierig und eine sehr gut vernetzte Luzerner Kulturtäterin. Als selbständige Unternehmerin im Non Profit- und Kulturbereich bin ich erfolgreich. Ich lebe mit meiner Familie in der Stadt Luzern. Meine Batterien tanke ich in der Natur oder bei einem Kulturanlass auf.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich stehe für einen wirtschaftlich attraktiven und zugleich umweltfreundlichen Kanton Luzern ein. Politisch interessiert mich die Gleichstellung von Frau und Mann und die Förderung des Kultursektors. Kultur steht für gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist auch wirtschaftlich von Bedeutung.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Gestaltung des Luzerner Finanzhaushaltes muss gesellschaftlich gerechter sein und darf nicht mit Sparpaketen zulasten des Mittelstandes saniert werden. Die Herausforderungen des Klimawandels müssen dringend sachorientiert und gemeinsam mit allen politischen Lagern angegangen werden.

