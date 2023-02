Wahlen Luzern 2023 Kandidatin Pia Engler im Porträt Pia Engler tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 12.53 Uhr

Hier präsentiert sich Pia Engler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Pia Engler

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Mutter, Partnerin, Angestelle, Vorgesetzte und Freundin. Mich bewegen Fragen zum sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft und wie der Kreislauf gestaltet werden muss, damit alle ihren Platz finden und ihren Anteil an Verantwortung tragen können.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich will mitgestalten, bewegen und Verantwortung übernehmen, dort wo ich atme, arbeite und den grössten Teil meines Lebens verbringe - in Luzern. Und ich habe ein Herzensanliegen, die Jugend. Sie ist unsere Zukunft und wir entscheiden über ihre Zukunft. Ich will ihnen eine Stimme geben.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die sozialverträgliche Umsetzung der Massnahmen zum Planungsbericht Energie und Klima. Gerade notwendige Massnahmen in der Mobilität werden auf Widerstand stossen. Der akute Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich, besonders in der psychiatrischen Versorgung. Dann Armut und der digitale Wandel.

