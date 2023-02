Wahlen Luzern 2023 Kandidatin Priska Häfliger-Kunz im Porträt Priska Häfliger-Kunz tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 10.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Priska Häfliger-Kunz den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Priska Häfliger-Kunz

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin gerne mit Menschen zusammen und arbeite am liebsten im Team. Es ist mir wichtig, meine Wertschätzung den Mitarbeitenden und meinem Umfeld zu zeigen. Als Ausgleich zur vielen Schreibtischarbeit mache ich Sport in der Natur. Sehr gerne bewirte ich auch Gäste in einer Berghütte.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich will mich auch die nächsten vier Jahre in der Bildung engagieren. Es ist mir wichtig, dass alle Kinder in der Volksschule lernen können. Es gilt die richtigen Massnahmen zu treffen, damit jede Schulklasse von einer ausgebildeten Lehrperson unterrichtet wird. Dafür setze ich mich ein.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Herausforderungen, welche die Gesellschaft aktuell und in Zukunft prägen, sind nur zusammen zu lösen. Dies gelingt aber nur mit mehr «Wir als Ich».

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.