Wahlen Luzern 2023 Kandidatin Rahel Schnyder im Porträt Rahel Schnyder tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 12.46 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Rahel Schnyder den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Rahel Schnyder

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Name ist Rahel Schnyder und ich bin wohnhaft in Kriens. Falls ich nicht mit der Politik beschäftigt bin, trifft man mich häufig als «Gümmeler» auf dem Rennrad, auf dem Mountainbike oder auf einer Wanderung im Kanton Luzern an. Meine Hobbys sind zudem Tennis, Skifahren und Reisen in neue Länder.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich kandidiere, da mir der Kanton Luzern und dessen Einwohnerinnen und Einwohner am Herzen liegen. Als junge, dynamische und aufgestellte Persönlichkeit ist es mein Ziel, frischen Wind ins Luzerner Kantonsparlament zu bringen und die Anliegen von den Bürgern zu thematisieren und zu verbessern.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Es stehen Bypass, Umbau Renggloch sowie der Durchgangsbahnhof an. Da diese fast zeitgleich stattfinden, ist es wichtig, dass der Kanton ein Konzept erarbeitet, damit weiterhin eine normale Verkehrssituation gewährleistet wird. Ebenfalls wird uns die Migration und dessen Unterbringung beschäftigen.

