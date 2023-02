Wahlen Luzern 2023 Kandidatin Stephanie Sager im Porträt Stephanie Sager tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 12.55 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Stephanie Sager den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Stephanie Sager

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mit unseren 2 Kindern (10, 3 Jahre) wohnen wir in einer Genossenschaftsiedlung in Kriens mit reichen, sozialen Kontakten. Nachhaltigkeit ist mir wichtig - deshalb sind wir mit Velo und ÖV unterwegs und kaufen Alltagsgegenstände oft in Brockis. Erholung finde ich bei Kultur, Kunst und in der Natur.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich setze mich für Chancengerechtigkeit in der Schule ein. Damit wird die Basis für eine soziale Gesellschaft gelegt, welche die kommenden Herausforderungen meistern wird. Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss für Männer und Frauen verbessert werden. Wer etwas verändern will, muss sich einbringen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Fachkräftemangel, besonders im Gesundheitswesen, muss dringend angegangen werden. Der Kanton darf nicht auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit Steuersenkungen in Betracht ziehen. Die Mobilität muss nachhachhaltiger und klimaneutraler werden. Die angedachten Konzepte sind noch ungenügend.

