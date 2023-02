Wahlen Luzern 2023 Kandidatin Tresa Stübi-Cavegn im Porträt Tresa Stübi-Cavegn tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 00.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Tresa Stübi-Cavegn den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Tresa Stübi-Cavegn

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

In Emmenbrücke fest verwurzelte Rätoromanin und Heimwehbündnerin. Die Leidenschaft für meine Familie und Hund Pi sind für mich Lebensmotor und Inspiration im Alltag und in der Politik. Mit Freude, Elan und Kreativität meistere ich meine Aufgaben als Chefarztsekretärin – und dies, ohne Applaus!

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Eine Klatsche für den Applaus! Das Gesundheitspersonal braucht sofort Perspektiven und Lösungen. Die Gesellschaft benötigt eine gut funktionierende und bezahlbare Gesundheitsversorgung. Ich möchte die Gestaltung und Umsetzung der Pflegeinitiative aktiv, lösungsorientiert und im Dialog mitbegleiten.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Herausforderungen in der Gesundheitspolitik: Fachkräftemangel in Gesundheitseinrichtungen für Akut-, Langzeitpflege und Spitex; Hausärztemangel in urbanen und ländlichen Gebieten; explorierende Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien und die hohe Anspruchshaltung der Gesellschaft gegenüber der eigenen Gesundheit.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.