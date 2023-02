Wahlen Luzern 2023 Kandidatin Ursula Berset im Porträt Ursula Berset tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 5 (Grünliberale Partei (glp)). 07.02.2023, 12.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Ursula Berset den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Ursula Berset

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin in Luzern aufgewachsen und lebe mit meiner Familie in Buchrain. Beruflich bin ich im Thema Finanzen daheim und arbeite aktuell als Projektleiterin und Beraterin vor allem für öffentliche Verwaltungen. Neben der Politik schlägt mein Herz für die Natur und Kultur in allen Schattierungen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich bin bereits drei Jahre Mitglied der GLP-Fraktion im Kantonsrat. Die politische Arbeit in diesem tollen Team gefällt mir sehr. Ich kann da Veränderungen aufgleisen, wo andere resigniert zurücklehnen. Ich bin überzeugt, mit Engagement und Überzeugung lässt sich sehr viel bewegen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Klimawandel, die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen und der Fachkräftemangel brauchen jetzt Aktionen der öffentlichen Hand. Diese müssen aber finanziert werden. Leider hat das Allerweltsmittel Wachstum ausgedient. Wir brauchen jetzt den Mut, neue innovative Wege zu gehen.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.