Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Agnes Keller Agnes Keller tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 21.21 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Agnes Keller den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Agnes Keller

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Verheiratet, vier Kinder im Alter von 25 bis 32 Jahren, Bäuerin auf einem Landwirtschaftsbetrieb auf dem Littauerberg, Grosstadträtin von 2010 bis 2022, seit September 2022 im Kantonsrat, singen ist mein Hobby, Jodlerin im Jodlerklub Blatten.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Als Vertreterin der Stadt braucht es auch eine Stimme vom Land. Ich möchte mich für Themen der Landwirtschaft einsetzten, aber auch die Anliegen der Stadt im Kanton vertreten. Soziales und Bildung sind Themen von grosser Bedeutung, da würde ich mich gerne auch in Zukunft einbringen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Mangel an Pflegeperonal und an Fachkräften in der Bildung wird uns weiterhin stark herausfordern. Auch die Entwicklung von erneuerbarer Energie müssen wir weiter vorantreiben, damit wir in Zukunft genügend mit Strom und Energie versorgt werden können.

___

