Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Angela Lüthold-Sidler Angela Lüthold-Sidler tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 10.34 Uhr

Hier präsentiert sich Angela Lüthold-Sidler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Angela Lüthold-Sidler

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin bekannt als Macherin sowie als erfahrene Unternehmerin. Dank meiner breit abgestützten beruflichen Erfahrung als Unternehmerin sowie meinen langjährigen politischen Mandatstätigkeiten auf kommunaler und kantonaler Ebene, kann ich jederzeit Verantwortung übernehmen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Weil ich seit der Jugend grosses Interesse an der Politik habe und als «Gewerblerin» mittlerweile eine der wenigen dieser Zukunft im Kantonsrat bin. Ich will meine Erfahrung in den Rat einbringen und das produzierende Gewerbe stärken. Für gesunde Finanzen und gute Rahmenbedingungen stehe ich ein.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Durch den Wegfall der Einnahmen aus den SNB-Geldern fehlt Geld in der Kasse, andererseits wachsen Ausgaben wegen der Kostenentwicklung, des Stellenausbaues und der Mengengerüste. Zusätzlich stellt uns der Fachkräftemangel in allen Bereichen vor neue Herausforderungen.

