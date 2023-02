Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Caroline Rey Caroline Rey tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 22.22 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Caroline Rey den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Caroline Rey

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin gerne im Kontakt mit Menschen und stosse Neues an. Als gelernte Schreinerin liegt mir das Handwerk sehr am Herzen. Zusammen mit meinem Studium in Soziokultureller Animation habe ich die perfekte Kombination meiner beiden Leidenschaften gefunden: die Arbeit mit Holz und mit Menschen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich empfinde es als grosses Privileg, in der Schweiz geboren zu sein und abstimmen und wählen zu dürfen. Mich aktiv einzubringen, hat mich schon lange gereizt und nun ist der perfekte Zeitpunkt dafür: Denn es gibt noch so viel zu tun! Ich bin motiviert, mitzudenken und neue Ansätze einzubringen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter und bei der Inklusion aller Menschen in die Gesellschaft gibt es Handlungsbedarf. Dass Homepages und digitale Dokumente barrierefrei zugänglich sind, muss eine Selbstverständlichkeit werden. Nur wenn alle mitreden können, funktioniert unsere Demokratie.

___

