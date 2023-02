Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Claudia Röösli Claudia Röösli tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 12.55 Uhr

Hier präsentiert sich Claudia Röösli den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Claudia Röösli

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Für mich steht der Mensch im Mittelpunkt, deshalb setze ich mich für eine sozialverträgliche, nachhaltige Lebensqualität ein. Um dies zu erreichen, braucht es nachhaltige Finanz-, Bildungs-, und Sozialpolitik und dabei dürfen die ökologischen Aspekte nicht fehlen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Für ein gutes Angebot an bezahlbarer familienergänzender Betreuung, eine Gesundheitsversorgung, die Selbstbestimmung über das Wohnen im Alter, ambulante oder stationäre Pflege einschliesst. Es braucht genügend Sozial- und Freiräume, eine umweltfreundliche Verkehrspolitik und erneuerbare Energien.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, Umsetzung der Pflegeinitiative in den nächsten Jahren, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Der Bedarf an stationärer oder ambulanter Langzeitpflege steigt weiterhin an, die Anzahl der Personen über 80 Jahren wird bis 2045 weiter zunehmen.

___

