Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Debora Steiner Debora Steiner tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Willisau für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 08.24 Uhr

Hier präsentiert sich Debora Steiner den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Debora Steiner

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen auf dem Land hatte ich schon früh ein Bewusstsein dafür, was Mensch aus der Natur für sich ziehen kann. Heute weiss ich, was Mensch alles an der Natur besser bleiben lassen sollte. Als junge Person sehe ich mich in der Verantwortung, eine grüne, nachhaltige Politik zu fördern.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Derweilen befindet sich der Kanton Luzern in einer prekären Lage betreffend den unzähligen Fragen rund um die Klimakrise. Es sollten genau deswegen mehr junge Menschen in der Politik mitreden können, die den Ernst der Lage wirklich verstehen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Zur Erreichung der Klimaziele sowohl den Ausbau von ÖV und Langsamverkehr fördern als auch flächendeckende Photovoltaik-Dächer vermehrt Realität werden lassen. Nachhaltige Lösungen sollten innerhalb des Kantons gefunden werden, die Unterstützung von aussen jedoch immer als Chance sehen.

