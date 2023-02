Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Eva Forster Eva Forster tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 12.04 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Eva Forster den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Eva Forster

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin in einer Elektrounternehmer-Familie in Büron aufgewachsen und 29-jährig. Als dipl. Elektroingenieurin ETH und leidenschaftliche Skifahrerin teile ich meine Werte und Kompetenzen gerne mit Menschen. Als Präsidentin im Ski-Club Büron, im Rotaract-Club Sempachersee und als Lernhilfe in Mathe.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte nicht konsumieren und fordern, sondern die Zukunft aktiv mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Meine Motivation allein reicht nicht, ich brauche die Unterstützung aller, die junge Menschen im Kantonsrat wünschen. Mein Motto: Mega gärn of Lozärn.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Aus beruflicher Kompetenz sehe ich grosse Aufgaben im Umwelt-, Energie- und im Cyber-Security Bereich. Hier herrscht viel Unwissen ob den Risiken und Folgen für die ganze Bevölkerung. Es ist mir wichtig, die grossen Chancen der Digitalisierung zu nutzen und allen Generationen zugänglich zu machen.

___

