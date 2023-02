Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Fabienne Aregger Fabienne Aregger tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Willisau für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 08.24 Uhr

Hier präsentiert sich Fabienne Aregger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Fabienne Aregger

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Harmonie steht an oberster Stelle in meinem Wertesystem. Für mich bedeutet dies ein faires Leben für alle Menschen, in jeglichen Lebenssituationen, für Tiere und die Natur anzustreben.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte mich für ein ressourcenschonenden Umgang mit der Natur engagieren. Dabei möchte ich mich für Lösungen einsetzen, welche für uns alle stimmig sind, damit wir gemeinsam JA sagen können.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Veränderungen, die für das Klimaziel 2050 notwendig sind, harmonisch in das aktuelle System zu integrieren, wobei die Bedürfnisse aller Beteiligten, wie beispielsweise der Landwirte und Landwirtinnen berücksichtigt werden.

