Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Jennifer Pfister Jennifer Pfister tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 12.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Jennifer Pfister den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Jennifer Pfister

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Inhaberin und Geschäftsführerin der Firma Jepro Immobilien mit Sitz in Sursee und Luzern. Als diplomierte Immobilienexpertin bin ich spezialisiert auf die Vermarktung und den Verkauf von Immobilien. Mit meinem Mann Roland Pfister wohne ich in Sursee. Politik ist in unserer Familie verwurzelt.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich kandidiere, um als Beispiel für meine Generation und insbesondere Frauen voranzugehen und Mut zu machen, etwas bewegen zu können. Um unsere Region zu stärken, das Unternehmertum zu fördern und die Interessen der Bürger im Kanton zu vertreten. Dies mit Bodenständigkeit.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Mehr zukunftsorientiertes Denken und Handeln, schnellere und unkompliziertere Abläufe, Agilität. Wirtschaft und Gesellschaft (zum Beispiel Personenzuwachs und Immobilien). Den Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit zurückgeben. Der Klimawandel ist eine globale Herausforderung und betrifft auch den Kanton Luzern.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.