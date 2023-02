Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Karin Saturnino Karin Saturnino tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 00.52 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Karin Saturnino den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Karin Saturnino

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mir liegt das Wohlergehen aller – auch jener, die niemand sehen und hören will – am Herzen. In meiner langjährigen Tätigkeit in Verwaltung und Politik habe ich gelernt, dass Veränderungen nicht von heute auf morgen Realität werden. Veränderungen anstossen im Sinne aller ist mir ein grosses Anliegen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich setze mich ein für eine Familienpolitik, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ins Zentrum rückt, für eine faire und fortschrittliche Gesundheitspolitik und eine Steuerpolitik, die nicht nur Reiche bevorzugt.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Kanton braucht eine weitsichtige Finanzpolitik, die nicht nur Wirtschaftsförderung im Fokus hat, sondern auch Schwerpunkte in gesellschaftspolitischen und ökologischen Fragen setzt.

___

