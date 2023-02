Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Karina Keiser Karina Keiser tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 13 (JUSOplus-Jungsozialist*innen und junge Linke). 07.02.2023, 22.10 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Karina Keiser den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Karina Keiser

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin eine Verfechterin der Menschenrechte und habe daher eine ausgeprägte soziale Ader. Wenn jemanden Unrecht angetan wird, kann ich nicht anders und will dagegen etwas tun. Ich lasse mich dabei nicht aus der Ruhe bringen. In der Pflege, in welcher ich tätig bin, sind Probleme da, die es zu lösen gilt.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich kandidiere im Kanton Luzern, weil der Kanton Luzern immer schon meine Heimat darstellte, auch wenn ich in Nidwalden aufwuchs. Ich kämpfe für das Gesundheitspersonal, Personen am Existenzminimum, Menschen mit Migrations-Hintergrund und die queere Community. Die Klimakrise dürfen wir nicht verkennen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Inflation und hohen Heizkosten werden für Menschen, die schon nicht viel Geld haben, eine grosse Herausforderung darstellen. Prämienverbilligungen werden durch die bürgerlichen Parteien gestrichen, obwohl diese meist kaum wissen, wie es ist, wenig zu haben.

