Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Maline Zimmermann Maline Zimmermann tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 7 (Junge Grüne). 07.02.2023, 14.41 Uhr

Hier präsentiert sich Maline Zimmermann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Maline Zimmermann

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich studiere Elektrotechnik und Informationstechnologie, dabei interessiere ich mich besonders für erneuerbare Energie und nachhaltige Technik. In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie und Freunden und gehe sehr gerne nach draussen, um die Natur zu geniessen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Politik interessiert mich bereits seit ich mit 14 Jahren in der Schule das Thema Wahlen durchgenommen habe. Mir ist es wichtig, dass alle, die in der Schweiz und in Luzern leben, mitbestimmen können. Ich persönlich möchte mich für das Klima, Umweltschutz und Gleichberechtigung einsetzen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die grösste Herausforderung sind wirkungsvolle Massnahmen gegen den Klimawandel, zum Beispiel mehr Velowege. Ebenfalls ein wichtiges Thema sind Menschen, die in der Schweiz Schutz suchen, sowohl aus der Ukraine als auch aus anderen Ländern.

