Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Riccarda Schaller Riccarda Schaller tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 5 (Grünliberale Partei (glp)). 07.02.2023, 12.51 Uhr

Hier präsentiert sich Riccarda Schaller den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Riccarda Schaller

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Optimistin, 46 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, wohnhaft in Malters. Ich glaube an die Zukunft, wenn wir gemeinsam, offen und mit Engagement die Probleme angehen und nicht stillstehen. Ich bin Unternehmerin, will Freiheit und Gestaltungsraum; was mit Verantwortung und Respekt einhergeht.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Politik ist meine Leidenschaft. Als Frau, als Mutter, als Politologin und als Unternehmerin möchte ich die Rahmenbedingungen weiterhin mitgestalten und mitentscheiden. Ich setze mich ein für Offenheit, Fairness und zukunftsorientierte Lösungen, die Luzern auch langfristig dienen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Wir leben in unvorhersehbaren Zeiten mit verschiedenen Krisen. Die grösste Herausforderung für den Kanton Luzern ist in meinen Augen, die Chancen dieser Krisen zu sehen, sie anzupacken und die Menschen für zukunftsfähige Lösungen zu begeistern. Festhalten ist keine Lösung. Aufbruch satt Stillstand!

___

