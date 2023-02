Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Sabine Wermelinger Sabine Wermelinger tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Entlebuch für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 06.02.2023, 23.53 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Sabine Wermelinger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Sabine Wermelinger

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin eine Entlebucher Geschäftsfrau, Familienfrau, ehemalige Gemeindepräsidentin, bisherige Kantonsrätin und durfte im In- und Ausland bereits Lebenserfahrung sammeln. Für mich sind ausgewogene Lösungen mit Blick aufs Ganze wichtig.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich habe Freude an der Politik und gestalte gerne mit. Mit meinem Hintergrund, den Erfahrungen und Kontakten und als «Bisherige» kann ich mich bei vielen Themen einbringen. Das Erfolgsmodell Schweiz basiert auf liberalen Werten, welche ich unterstützen und aktiv in die Zukunft mittragen will.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Pandemie und der Ukraine-Krieg waren unerwartete Ereignisse mit neuen Herausforderungen. Für die Wirtschaft und die Bevölkerung ist es wichtig, dass trotz Teuerung, Fachkräftemangel und Einsprachen, geplante Investitionen gemacht werden und zugleich umsichtig mit den Finanzen umgegangen wird.

___

