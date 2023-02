Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Sara Gilli Sara Gilli tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Willisau für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 08.31 Uhr

Hier präsentiert sich Sara Gilli den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Sara Gilli

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Mama von 2 Söhnen (4 und 6 Jahre), 40, verheiratet, aufgewachsen und wohnhaft in Menznau. In meiner Freizeit bin ich gerne im Garten oder an der Nähmaschine. Zudem bin ich im Ressort Kindertheater im Tropfstein Ruswil aktiv. Ich würde mich als empathisch, humorvoll und engagiert beschreiben.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Weil ich es wichtig finde, sich politisch zu engagieren. Weil ich seit 40 Jahre im Kanton Luzern lebe; die Menschen und die Gegend mag und weil ich Interesse und Freude daran hätte, die Zukunft von unserem schönen Kanton mitzugestalten.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Für sozialen Zusammenhalt braucht es gute Rahmenbedingungen für alle (Land und Stadt); z.B. flächendeckende Kitas, faire Löhne (kantonaler Mindestlohn), zahlbare Krankenkassenprämien, zahlbaren Wohnraum u.a.m. Zudem muss es gelingen, die Biodiversität zu erhalten und schonend mit der Natur umzugehen.

___

