Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Simone Brunner Simone Brunner tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 20.43 Uhr

Hier präsentiert sich Simone Brunner den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Simone Brunner

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich lebe mit meiner Patchwork-Familie im lebhaften BaBeL-Quartier. Mit Leidenschaft arbeite ich für die Stiftung Pro Juventute. Neben meiner Funktion als Abteilungsleiterin BildungundInformation bin ich in der Organisationsentwicklung tätig. In meiner Freizeit widme ich mich mit Musse meinem Gemüsegarten.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Mit meinem politischen Engagement kämpfe ich für eine solidarischere und gerechtere Gesellschaft, in welcher für alle Menschen ein Leben in Würde möglich ist. Mit meiner Kandidatur kann ich in meinem direkten Lebensumfeld konkrete politische Veränderungen initiieren und/oder unterstützen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Im Bereich des Service public sehe ich dringenden Handlungsbedarf.Es braucht Lösungen, um den drohenden Kollaps des Gesundheitswesens abzuwenden. Auch ist ein Ausbau der externen Kinderbetreuung angezeigt. Nicht zuletzt bedarf es einer menschenwürdigeren Begleitung und Unterbringung von Geflüchteten.

