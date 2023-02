Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Stefan Bucher Stefan Bucher tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 12.56 Uhr

Hier präsentiert sich Stefan Bucher den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Stefan Bucher

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Solidarität und demokratische Freiheit zählen zu meinen Grundwerten. Darauf basieren meine politischen Überzeugungen. Ich bin in der Agglomeration Luzern aufgewachsen und bin heute noch dort zuhause. Für eine klimagerechte und zukunftsfähige Entwicklung der Agglo möchte ich mich einsetzen!

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Das Potenzial in der Siedlungsentwicklung nach innen und für eine klimagerechte Zukunft liegt in Luzern in der Agglomeration. ÖV-Förderung, klimagerechtes Bauen, urbane Biodiversität: Das sind Baustellen, an denen ich mitwirken möchte als Vertreter junger urbaner Menschen in Luzern-Land.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Wir brauchen kurz- und langfristige Lösungen, um die Herausforderungen der Klimakrise zu meistern. Dafür braucht es einen gesamtheitlichen Blick und eine progressive Politik. Wir müssen aus der Gefahr eine Chance machen und dazu braucht es ein Umdenken mit einer solidarischen Grundhaltung.

___

