Wahlen Luzern 2023 Kandidatinnennporträt von Tamina Kronenberg Tamina Kronenberg tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 5 (Grünliberale Partei (glp)). 07.02.2023, 00.57 Uhr

Hier präsentiert sich Tamina Kronenberg den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Tamina Kronenberg

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Meine Kindheit habe ich in der idyllischen Gemeinde Hildisrieden verbracht und bin nun nach Sprachaufenthalten in Genf und Los Angeles als Immobilienbewirtschafterin zurück in Rain. Mit Politik und Büchern gestalte ich meine Freizeit und bin auch gerne bei einer Theaterproduktion dabei.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die Stärkung und Schaffung von mehr Chancengleichheit in Bereichen wie der Bildung oder Gesundheit ist für mich wichtig. Auch die Vereinigung von Wirtschaft und Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Märchen, sondern wird jetzt und in Zukunft dringend gebraucht. Dafür möchte ich mich einsetzen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die grösste Herausforderung für die nächsten Jahre scheint mir die Bildung, insbesondere der Lehrermangel zu sein. Denn die Qualität der Bildung leidet enorm, wenn bei den Lehrpersonen die Qualifikation schlecht und die Zeit knapp ist. Es gibt noch weitere Bereiche, wo wir bessere Lösungen brauchen.

