Wahlen Luzern 2023 Porträt von Alain Bachmann Alain Bachmann tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 07.02.2023, 12.46 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Alain Bachmann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Alain Bachmann

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin 55 Jahre alt, in Meggen aufgewachsen und lebe mit meiner Familie (Andrea und Tina, Marius und Nora) in Meggen. Ich bin Sachwalter und Treuhandexperte und habe eine eigene Firma mit Büros in Luzern, Zug und Zürich. In meiner Freizeit lese ich viel, male und spiele Gitarre in einer Jazzband.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die Welt braucht mehr liberal, das ist meine feste Überzeugung. Der einzelne Mensch, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Farbe und Religion soll in seiner Beurteilung der Lage und seinen Gedanken möglichst frei sein. Den besten Lösungen soll zum Durchbruch verholfen werden!

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Kanton Luzern ist auf einem guten Weg, was den Erhalt und den Ausbau der Infrastrukturen (in Bildung, Verkehr, Gesundheit etc.) anbelangt. Dieser Ausbau darf aber nicht auf Kosten einer mangelnden Ausgabendisziplin gehen.

___

