Wahlen Luzern 2023 Porträt von Andreas Meyer Andreas Meyer tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 14.39 Uhr

Hier präsentiert sich Andreas Meyer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Andreas Meyer

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen im Luzerner Hinterland, Weiterbildung in Luzern, viel gereist und nun wohnhaft in Ebikon, Familienmensch, wissbegierig und offen für Neues, Freude am Mitgestalten und Debattieren, unternehmerisch denkend, Mitglied der Jungen Wirtschaftskammer Luzern und Dampferfreunde Vierwaldstättersee

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Als Luzerner und Familienvater ist es mir ein Anliegen bei wichtigen politischen Themen von heute und morgen mitzuwirken und einen Beitrag zu leisten, um so unseren Kanton für uns und die nächsten Generationen weiterzuentwickeln.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Zeitnahe Realisierung des Durchgangsbahnhofs; vernünftige, sichere und nachhaltige Verkehrspolitik in der Stadt und Agglomerationen gestalten; Wirtschaftsstandort Luzern durch die Weiterentwicklung der Unternehmenssteuer fördern; Schaffen von menschenwürdigen und nachhaltigen Asylunterkünften

