Wahlen Luzern 2023 Porträt von Andri Hummel Andri Hummel tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 10.39 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Andri Hummel den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Andri Hummel

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Optimist und Träumer; pragmatisch und direkt; wortstark und visionär; einfühlsam und verständnisvoll; juristisch und analytisch; chaotisch und prokrastinierend. Dies alles gepaart mit einem starken Gerechtigkeitssinn entfachte in mir den Kämpfergeist für eine bessere Welt.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich will Veränderung! Und stehe ein für eine Politik, welche das Wohlergehen und die Lebensgrundlage der Menschen ins Zentrum rückt. Gemeinsam mit allen sozialen und ökologischen Kräften will ich unsere Zukunft so gestalten, dass wir eine Grundlage für ein solidarisches Zusammenleben schaffen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Luzern muss möglichst bald klimaneutral sein. Dazu braucht es gross gedachte Lösungen, welche weit über moralisierende Verhaltensvorschriften hinausreichen. Klimagerechtigkeit: Eine Klimapolitik muss sozial gerecht sein und darf nicht auf dem Rücken der 99 Prozent umgesetzt werden.

