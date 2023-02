Wahlen Luzern 2023 Porträt von Andy Schneider Andy Schneider tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 2 (Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften). 07.02.2023, 00.23 Uhr

Hier präsentiert sich Andy Schneider den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Andy Schneider

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich war während 30 Jahren als Lehrperson und Schulleiter in Rothenburg tätig. Seit 2014 bin ich Kantonsrat. Ich bin Gemeinderat in Rothenburg und für die Bildung und Kultur zuständig. In meiner Freizeit bin ich viel in den Bergen unterwegs, singe in einem Jodelklub, fahre gerne Velo und jasse gerne.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Als Kantonsrat setze ich mich weiterhin für eine zukunftsweisende Bildung mit genügend Ressourcen ein. Ich engagiere mich für soziale Gerechtigkeit. Eine intakte Umwelt, liegt mir am Herzen. Kurz gesagt stehe ich ein für Bildungspolitik, soziale Gerechtigkeit, die Jugend und für einen schonenden Umg

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Folgen des Klimawandels erachte ich als die grösste und bedeutende Herausforderung. Zudem ist die Förderung und Erhaltung der Biodiversität sehr wichtig. Die Auswirkung des zunehmenden Verkehrs stellt uns vor grosse Herausforderungen und müssen mit einem gut ausgebauten öV begegnet werden.

