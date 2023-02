Wahlen Luzern 2023 Porträt von Anna-Sophia Spieler Anna-Sophia Spieler tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 14 (FDP - Zukunft). 07.02.2023, 21.19 Uhr

Hier präsentiert sich Anna-Sophia Spieler den Wählerinnen und Wählern.

Fragen an Anna-Sophia Spieler

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen bin ich in Engelberg. Zum Studienbeginn an der Universität Luzern bin ich in die wunderschöne Stadt Luzern gezogen. Bereits während meines Studiums war ich in Gastrobetrieben und Verkaufsstellen tätig. Nun arbeite ich als juristische Mitarbeiterin in einer Anwaltskanzlei.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich möchte Dir eine junge und liberale Stimme im Kantonsrat verleihen! Dabei sind mir folgende Themen besonders wichtig: Stärkung des Ausbildungsstandorts Luzern, Digitalisierung jetzt, Reform der Altersvorsorge, nachhaltiger und wirksamer Klimaschutz.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die grösste Herausforderung ist meiner Ansicht nach die Digitalisierung. Covid-19 hat der Digitalisierung einen gewaltigen Schwung verliehen. Und trotzdem sind wir noch nicht am Ziel angekommen. In der Verwaltung gibt es diverse Abläufe und Prozesse, welche digitalisiert werden könnten und müssen.

