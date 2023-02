Wahlen Luzern 2023 Porträt von Barbara Zumstein Barbara Zumstein tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 13.56 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Barbara Zumstein den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Barbara Zumstein

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Neugierig, interessiert an allem, was Menschen betrifft und gerne in der Natur unterwegs. 65-jährig lerne ich gerade mit weniger Arbeitslast umzugehen und mich für all das zu engagieren, was mir wichtig ist. Nebst Coachings und ehrenamtlichem Engagement koche und lese ich leidenschaftlich.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich bin daran interessiert, dass sich unser Kanton und die Welt zum Besseren entwickelt. Die Erfahrungen als alt- Kantonsrätin (1987-97) nutze ich nach meiner Pensionierung gerne wieder für mehr soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit und bessere Bildungschancen für alle.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Schere zwischen arm und reich ist in den letzten Jahren noch weiter aufgegangen. Mit einer sozialen Finanzpolitik und einer grossen Investition in gute Schulen und weitere Bildungsangebote können wir einen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit leisten.

___

