Wahlen Luzern 2023 Porträt von Billie Maude Schweizer Billie Maude Schweizer tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 7 (Junge Grüne). 07.02.2023, 21.33 Uhr

Hier präsentiert sich Billie Maude Schweizer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Billie Maude Schweizer

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Billie Maude, Schweizer und aufgewachsen an der Bruchstrasse in der Stadt Luzern. Die meiste Zeit trifft Mensch mich auf meinem Rennrad, am Markt, in einem meiner Lieblingskaffees oder beim Tanzen. Mit viel Elan und frischem Wind kandidiere ich für die Junge Grünen auf der Luzerner Stadt Liste.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Meine Motivation ist ein zusammenspiel der Jungen Stimme und der Fintas (Anm.d.R. Abkürzung für Frauen, Inter Personen, Nichtbinäre Menschen, Trans Menschen und Agender Personen), die in der Luzerner Politik zu wenig vertreten sind. Ich kämpfe für eine Chancengleicheit aller Menschen, für eine bessere politische Bildung an Schulen und für ein sicheres Nachtleben in der Luzerner Clubkultur!

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Wir müssen unsere Klimaziele erreichen und unser Wirtschaftssytem hinterfragen. Auch müssen alle und zwar auch die Bürgerlichen Parteien für eine partizipative und jüngere, wie auch diversere Stimme einstehen! Die jüngere Generation wird kommen und sich mit einbringen wollen… ZURECHT!

___

