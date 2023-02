Wahlen Luzern 2023 Porträt von Bruno Blume Bruno Blume tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 22.37 Uhr

Hier präsentiert sich Bruno Blume den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Bruno Blume

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin ein Familienmensch und habe vor allem die Kinder im Blick: Als Autor und Verleger mit meinen Kinderbüchern und Schullesungen und als Berater Autismus mit dem Fokus auf Entwicklung und Entfaltung persönlicher Stärken. Kinder sind unsere Zukunft und sie haben eine eigene Zukunft verdient.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich engagiere mich für das friedliche Zusammenleben aller: Ich will Ausgleich schaffen zwischen Arm und Reich, Frauen und Männern. Möchte an Schulen dafür sorgen, dass alle Kinder und Jugendlichen im System Platz finden und ihre Ressourcen entfalten können. Und ich möchte natürlich weiteren Raubbau an der Natur verhindern.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Zusammenhalt der Gesellschaft! Wir müssen Egoismus überwinden, ziviles Engagement und kulturelle Teilhabe fördern, das Ausbrennen der Einzelnen verhindern, Diversität leben, mehr Demokratie wagen und Klima- und Naturschutz so spannend gestalten, dass alle mitmachen wollen!

