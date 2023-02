Wahlen Luzern 2023 Porträt von Carmen Kaufmann Carmen Kaufmann tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 12.07 Uhr

Hier präsentiert sich Carmen Kaufmann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Carmen Kaufmann

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Mutter von 3 erwachsenen Kindern und 4 Grosskindern. Nach 31 Jahren als Inhaberin und Geschäftsführerin eines Grosshandels wollte ich noch eine andere Position in der Arbeitswelt kennenlernen. Seit 2018 arbeite ich als Klassenassistentin an der Schule und seit 2020 als Gemeidnerätin in Triengen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich bin eine Frau, die aktiv gerne Ideen und Nützliches umsetzt und einsteht für Anliegen, die wichtig sind für die Gemeinde, die Region und den Kanton.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Der Kanton muss Sorge tragen zu den Finanzen und eine gesunde Finanzpolitik betreiben. Das Thema Schule, insbesondere der Lehrermangel und die Herausforderung mit den unterschiedlichsten Schüler, ist ein grosses Thema, das vielerorts zu bewältigen ist. Das Verkehrsproblem in und um Sursee.

___

