Wahlen Luzern 2023 Porträt von Christoph Brun Christoph Brun tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 15 (FDP - Erfahrung). 07.02.2023, 20.52 Uhr

Hier präsentiert sich Christoph Brun den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Christoph Brun

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

In Luzern aufgewachsen und vor Auslandsengagements als Miitärdiplomat in Kyiv und Wien auch wohnhaft, liegen mir Stadt und Kanton Luzern besonders am Herzen. Von 2000 bis 2008 konnte ich als FDP-Grossstadtrat und Fraktionschef in der Stadtluzerner Politik Erfahrungen sammeln.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich verfüge als ehemaliger Berufsoffizier und Militärdiplomat über langjährige Erfahrung in verschiedensten Lebensbereichen, unterschiedlichen Kulturen und Fragen von Sicherheits- und Wirtschaftspolitik, welche ich nutzbringend für den Kanton Luzern einsetzen möchte.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Kohärente Lösungen bei den Mehrfachherausforderungen in Finanz-, Infrastruktur-, Wirtschafts-, Migrations- und Unweltpolitik zu entwickeln.

___

