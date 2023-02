Wahlen Luzern 2023 Porträt von Claudia Beutler Claudia Beutler tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 4 (Grüne). 07.02.2023, 10.45 Uhr

Hier präsentiert sich Claudia Beutler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Claudia Beutler

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin in Deutschland geboren und lebe seit 1988 in der Schweiz. Seit 2021 bin ich auch Schweizer Staatsbürgerin. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, Schweizerin zu werden, um mich auch politisch einbringen zu können. Ich habe eine erwachsene Tochter und lebe in einer Beziehung.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich habe mich entschieden Schweizerin zu werden, um in dem Land, in dem ich seit über 30 Jahren lebe, etwas mitgestalten zu können. Dies ist nur möglich mit politischer Mitwirkung. Ich möchte mich ganz besonders für den Umweltschutz einsetzen, deshalb bin ich in der Grünen Partei.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Verbesserung des öffentlichen Verkehrs, der Umweltschutz und Energiesicherheit. Und vor allem die Einsicht in der Bevölkerung zu fördern, dass alles mit allem zusammenhängt.

