Wahlen Luzern 2023 Porträt von Claudia Wicki-Huonder Claudia Wicki-Huonder tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Entlebuch für die Liste 6 (FDP.Die Liberalen Luzern). 06.02.2023, 23.56 Uhr

Hier präsentiert sich Claudia Wicki-Huonder den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Claudia Wicki-Huonder

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen bin ich in Luzern, wo ich alle Schulen sowie die Berufslehre absolviert habe. Seit 1995 lebe ich in Schüpfheim. Wir haben zwei erwachsenen Söhne. Zusammen mit meinem Mann führe ich unsere Unternehmung. In der Freizeit halte ich mich gerne in der Natur auf.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich habe mich schon immer für die Politik interessiert. Durch die Arbeit in der Ortspartei Schüpfheim habe ich vermehrt einen Einblick erhalten. Gerne setze ich mich für die liberalen Werte ein und möchte aktiv in der Partei mitwirken.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Fachkräftemangel, wo mit Anreizen Gegensteuer gegeben werden muss. Die steigende Mobilität ist mit zeitgemässen ÖV-Angeboten zu verbessern. Den «Finanzen» müssen zwingend grösste Beachtung geschenkt werden. Der Verwaltungsapparat wie auch der tägliche administrative Aufwand sind zu minimieren.

