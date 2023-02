Wahlen Luzern 2023 Porträt von Corinne Zurgilgen Corinne Zurgilgen tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Hochdorf für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 00.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Corinne Zurgilgen den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Corinne Zurgilgen

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Verheiratet, Mutter von 5-jährigen Zwillingen. Seit fünf Jahren arbeite ich als selbstständige Finanzplanerin. In meiner Freizeit bin ich oft mit meiner Familie in den Schweizer Bergen unterwegs. Im Sommer am Wandern und im Winter am Skifahren. In der Politik engagiere ich mich seit meiner Jugend.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Mit meinen Erfahrungen als ehrenamtlich engagierte und selbstständige Geschäftsfrau möchte ich die Zukunft mitgestalten. Als gewerbeorientierte Familienfrau setzte ich mich für eine gute Bildungs- und Finanzpolitik ein. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie liegt mir ebenfalls am Herzen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Finanziell schwächere Familien und ältere Menschen entlasten, Asylwesen und gute Bildungsangebote sind nur einige Punkte, die finanzierbar sein müssen. Deshalb ist ein nachhaltiger Finanzhaushalt sehr wichtig. Zudem ist es notwendig, bürokratische Hürden abzubauen.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.