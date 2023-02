Wahlen Luzern 2023 Porträt von Cyrill Wiget Cyrill Wiget tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 16 (Grüne Unternehmer*innen). 07.02.2023, 13.52 Uhr

Hier präsentiert sich Cyrill Wiget den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Cyrill Wiget

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Engagement gilt einer ökologischeren und sozialeren Region Luzern. Als Politiker, der 16 Jahre als Stadtrat inkl. 5 Jahre als Stadtpräsident amtete, sowie als selbstständiger Unternehmer, habe ich diesbezüglich meinen Beitrag geleistet. Und dies bin ich bereit weiterhin zu tun.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

KMU-Vertretende mit einer klaren klima-und verkehrspolitischen Ausrichtung fehlen im Kantonsrat weitgehend. Diesbezüglich möchte ich Mehrheiten schaffen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

In Sachen Klima wüssten wir alle, was zu tun wäre, es gilt nun all die Bremserinnen und Bremser zu überzeugen. Der Kanton Luzern darf nicht weiterhin ein Schlusslicht sein. Grüne Unternehmerinnen leisten hier Vorschub.

