Wahlen Luzern 2023 Porträt von Daniel Gsell Daniel Gsell tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Stadt für die Liste 1 (Schweizerische Volkspartei (SVP)). 07.02.2023, 21.31 Uhr

Hier präsentiert sich Daniel Gsell den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Daniel Gsell

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Wenn ich nicht gerade in der Stadt Luzern am Sport machen bin (fischen, skaten, bouldern), bin ich am Arbeiten oder mich stetig am Weiterbilden. Mein Motto ist «Darf es ein bisschen mehr sein?». Ich versuche immer, über den Tellerrand zu gehen. Ich bin offen für andere Meinungen und akzeptiere sie auch.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Eine neue Herausforderung und zu sehen, was hinter dem Vorhang abgeht. Wie auch neue Kontakte zu knüpfen und die Interessen der Mitbürger zu erkennen wie auch zu vertreten. Es gibt auch ein paar Sachen, die mich stören, daher versuche ich, es zu ändern statt zu jammern.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die Balance in der Nachhaltigkeit zu finden. Man sollte momentan nicht nur den Schwerpunkt auf die ökologische Seite legen. Auch die ökonomische wie soziale Seiten sind zu beachten. Wie auch die verschiedenen Bedürfnisse der Mitbürger zu erkennen und Kompromisse eingehen zu können.

