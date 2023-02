Wahlen Luzern 2023 Porträt von Daniel Rose Daniel Rose tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Luzern-Land für die Liste 5 (Grünliberale Partei (glp)). 07.02.2023, 12.51 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Daniel Rose den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Daniel Rose

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Name ist Daniel Rose. Ich komme aus Horw und studiere an der Universität Luzern Politikwissenschaften. Meine Hobbies sind Langlaufen, Biken, Wandern und Schwimmen. Zudem bin ich Gründungsmitglied und Präsident der GLP Horw und sitze in der Umwelt- und Energiekommission in Horw.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich kandidiere für den Kantonsrat, da mir die Zukunft des Kantons am Herzen liegt. Der Kanton steht vor vielen Herausforderungen (Bsp. Klimawandel). Da insbesondere meine Generation am längsten mit den politischen Entscheidungen von heute leben soll, ist es wichtig diese zu beeinflussen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Ausbau erneuerbarer Energien, Reduktion der Treibhausgase, Herausforderung des Klimawandels, Abwanderung der Fachkräfte in andere Kantone, Standortattraktivität, Integration von Personen mit einer Beeinträchtigung in die Gesellschaft

___

