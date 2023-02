Wahlen Luzern 2023 Porträt von Gerda Jung Gerda Jung tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Sie kandidiert im Wahlkreis Sursee für die Liste 3 (Die Mitte). 07.02.2023, 10.37 Uhr

Hier präsentiert sich Gerda Jung den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Gerda Jung

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Eine interessierte, engagierte und erfahrene Frau, welche mit Kopf, Herz und Hand für das Wohl der Luzerner Bevölkerung wirkt. Mein Bewusstsein und Handeln ermöglicht Lösungen, die uns alle weiter bringen. Gesundheit, Soziales, Bildung und Landwirtschaft liegen mir sehr am Herzen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Ich will am Puls von Entscheidungen mitdenken, mitentwickeln, Verantwortung übernehmen und Prozesse begleiten. Das bedeutet für mich, für Menschen unserer Gesellschaft ein Sprachrohr zu sein und Bedürfnisse der Basis einzubringen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Gesundheitsversorgung: Bedürfnisse und Finanzierungsfragen im ambulanten Bereich wie etwa in der Spitex, in verschiedenen Therapien, in Ambulatorien und in der Psychiatrie und im stationären Bereich im Akutspital, in der Psychiatrie, in der Langzeitpflege und im Alters- und Pflegeheim. Zudem im Bereich der Integration und der Arbeitsintegration von fremdsprachigen Menschen.

