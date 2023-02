Wahlen Luzern 2023 Porträt von Gilles Ineichen Gilles Ineichen tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Willisau für die Liste 10 (Die Junge Mitte). 07.02.2023, 01.31 Uhr

Hier präsentiert sich Gilles Ineichen den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Gilles Ineichen

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich heisse Gilles Ineichen, bin 25 Jahre alt und bin Student an der EHL Swiss School of Tourism, wo ich zurzeit mein HF-Studium absolviere. Zu meinen Hobbies gehört Skifahren. Ansonsten besuche ich gerne Theater- sowie Opernvorstellungen. Engagement in Vereinen darf ebenso nicht fehlen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Die Jugend hat Interesse an der Politik. Davon bin ich überzeugt. Doch oftmals fehlt noch der entscheidende Funke, damit sich die Jugendlichen auch längerfristig in der Politik engagieren und genau da möchte ich ansetzen. Doch damit dies klappt, braucht es eine grössere Vertretung im Kantonsrat.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Die grösste Herausforderung wird sicher die Umstellung auf die erneuerbaren Energien. Der Wille in der Bevölkerung ist da, doch oftmals scheitert es noch an den bürokratischen sowie finanziellen Hürden, aber daran, dass nicht genügend Fachkräfte vorhanden sind.

