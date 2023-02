Wahlen Luzern 2023 Porträt von Guido Roos Guido Roos tritt bei der Kantonsratswahl am 2. April an. Er kandidiert im Wahlkreis Entlebuch für die Liste 3 (Die Mitte). 06.02.2023, 23.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Guido Roos den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Guido Roos

(Die Luzerner Zeitung hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen zum Beantworten zugestellt)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Zusammen mit meiner Frau Esti habe ich drei erwachsene Kinder. In der Freizeit bewege ich mich gerne sportlich in der Natur. Es fällt mir leicht, auf Menschen zuzugehen und zu vermitteln. Dabei lerne ich andere Sichtweisen kennen und lege den Grundstein für tragfähige und nachhaltige Lösungen.

Warum kandidieren Sie für den Kantonsrat?

Mir liegt unsere Region sehr am Herzen. Ganz wichtig ist mir, dass die Menschen und Unternehmen in unserer Region gute Voraussetzungen für eine lebenswerte Zukunft haben. Als Familienvater will ich die Familien und den Mittelstand stärken. Zudem will ich der Jagd im Kantonsrat eine Stimme geben.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren

Sehr herausfordernd ist, dass alle Menschen zukünftig im Kanton Luzern eine gute Grundversorgung haben. Dies betrifft die Gesundheitsversorgung, Bildung, Sicherheit, schnelles Internet sowie Mobilität auf Strasse und im ÖV. Zudem benötigen unsere Firmen verfügbaren Boden und unternehmerischen Freiraum.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Luzern

Alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat im Überblick

Regierungsrat: Diese elf Personen wollen den Kanton regieren

Alle Berichte zu den Luzerner Regierungs- und Kantonsratswahlen vom 2. April finden Sie in unserem Wahldossier.